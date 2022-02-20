В Черкасской области на Днепре откололась льдина с рыбаками – выручать их вызвали спасаетелей

В воскресенье, 20 февраля, в Золотоношском районе Черкасской области, на Днепре откололась льдина, на которой находились восемь рыбаков.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о том, что в акватории реки Днепр, в районе села Жовнино на льдине в 200 метрах от берега находится 8 человек, которые не могут самостоятельно добраться до берега, поступило в дежурную смену оперативно-координационного центра в 10:14.

«Для спасения людей на место происшествия было направлено отделение поисковых водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения, очередной караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС в Полтавской области и водный патруль полиции», - идет язык в сообщении.

С помощью 3 надувных лодок местных рыбаков, люди были сняты с льдины и транспортированы на берег под сопровождением отделения поисковых водолазных работ АРЗ СП. В медицинской помощи никто не нуждался.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина и сотрудники полиции спасли двух подростков, которых уносило по реке на льдине.