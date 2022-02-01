В жилом доме во Львове обрушилась лестница между этажами

В воскресенье, 20 февраля, около 13:00 во Львове в жилом трехэтажном доме по улице Старопигийская, 5 на лестничной клетке между третьим и вторым этажами произошло обрушение деревянного лестничного марша.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

С помощью выдвижной лестницы сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей со второго и третьего этажа подъезда. Уточняется, что информации о погибших или травмированных пока не поступала.

Для разбора конструкций обрушившейся лестницы были привлечены 17 человек 4 единицы техники.

Напомним, что ранее в Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание – момент обвала попал на видео.