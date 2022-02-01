В Днепре спасатели достали из реки рыбака, троих полицейских, пытавшихся его спасти, и мужчину, который хотел им помочь

В воскресенье, 20 февраля, в 14:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на реке Днепр мужчина во время рыбалки провалился под лед. Событие произошло в районе улицы Набережная Победы города Днепр.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Трое сотрудников Национальной полиции, первые прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (один полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, еще двое полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции.

«Совместными усилиями личного состава ГСЧС спасены 5 человек, из них: три сотрудника полиции, местный житель, пытавшийся помочь полиции, и рыбак (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи, личные данные устанавливаются)», - говорится в сообщении.

К месту происшествия было направлено 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, в этот же день в Золотоношском районе Черкасской области на Днепре откололась льдина, на которой находились восемь рыбаков. Их также спасли сотрудники ГСЧС.