СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 13,6 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:21 За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 254, медработников – 151), сообщили в Минздраве.
17 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 886 человек; летальных исходов – 127; выздоровели – 13 904 человека.
За все время пандемии в Украине: заболело – 4 734 333 человека; выздоровело – 3 952 363 человека; летальных исходов – 104 645; проведено ПЦР-тестов – 19 390 438.
С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4734333
|
13562
|
104645
|
127
|
3952363
|
13904
|
677325
|
1778,4
|
м. Київ
|
433567
|
2297
|
8897
|
17
|
359961
|
962
|
64709
|
2182,4
|
Вінницька
|
148360
|
140
|
3517
|
10
|
124116
|
187
|
20727
|
1346,5
|
Волинська
|
129758
|
443
|
2379
|
2
|
113581
|
888
|
13798
|
1339,4
|
Дніпропетровська
|
296820
|
1353
|
9375
|
1
|
247633
|
1102
|
39812
|
1258,3
|
Донецька
|
211469
|
593
|
5539
|
7
|
181397
|
781
|
24533
|
1306,3
|
Житомирська
|
190203
|
480
|
3510
|
6
|
160368
|
423
|
26325
|
2187,1
|
Закарпатська
|
111301
|
137
|
2706
|
6
|
91814
|
296
|
16781
|
1339,6
|
Запорізька
|
211167
|
564
|
5819
|
6
|
183514
|
91
|
21834
|
1299,7
|
Івано-Франківська
|
180662
|
126
|
3442
|
0
|
149277
|
1434
|
27943
|
2046,6
|
Київська
|
222517
|
484
|
4979
|
5
|
195746
|
535
|
21792
|
1223,0
|
Кіровоградська
|
43792
|
313
|
1725
|
3
|
34608
|
29
|
7459
|
803,6
|
Луганська
|
78113
|
188
|
2366
|
2
|
64082
|
175
|
11665
|
1734,9
|
Львівська
|
300961
|
290
|
6534
|
9
|
234431
|
918
|
59996
|
2393,4
|
Миколаївська
|
142639
|
1099
|
3501
|
9
|
120572
|
450
|
18566
|
1664,1
|
Одеська
|
321620
|
1011
|
5881
|
9
|
241103
|
676
|
74636
|
3144,2
|
Полтавська
|
175127
|
502
|
4144
|
3
|
150615
|
435
|
20368
|
1474,5
|
Рівненська
|
169266
|
251
|
2515
|
5
|
152434
|
524
|
14317
|
1243,6
|
Сумська
|
180373
|
251
|
3177
|
2
|
151396
|
685
|
25800
|
2427,1
|
Тернопільська
|
145003
|
156
|
2368
|
2
|
119330
|
458
|
23305
|
2249,8
|
Харківська
|
303522
|
911
|
6823
|
7
|
255893
|
984
|
40806
|
1540,1
|
Херсонська
|
105259
|
582
|
2862
|
2
|
80795
|
117
|
21602
|
2109,9
|
Хмельницька
|
198703
|
203
|
3667
|
4
|
165220
|
545
|
29816
|
2383,8
|
Черкаська
|
160195
|
636
|
2923
|
4
|
141183
|
702
|
16089
|
1355,6
|
Чернівецька
|
149607
|
184
|
3277
|
6
|
128011
|
352
|
18319
|
2036,0
|
Чернігівська
|
124329
|
368
|
2719
|
0
|
105283
|
155
|
16327
|
1655,5