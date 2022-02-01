СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 13,6 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:21 За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 254, медработников – 151), сообщили в Минздраве.

17 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 886 человек; летальных исходов – 127; выздоровели – 13 904 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 734 333 человека; выздоровело – 3 952 363 человека; летальных исходов – 104 645; проведено ПЦР-тестов – 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: