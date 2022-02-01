СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 13,6 тысячи новых случаев коронавируса

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21.02.2022 08:21

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:21 За сутки 20 февраля в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 254, медработников – 151), сообщили в Минздраве.

17 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 886 человек; летальных исходов – 127; выздоровели – 13 904 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 734 333 человека; выздоровело – 3 952 363 человека; летальных исходов – 104 645; проведено ПЦР-тестов – 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4734333

13562

104645

127

3952363

13904

677325

1778,4

м. Київ

433567

2297

8897

17

359961

962

64709

2182,4

Вінницька

148360

140

3517

10

124116

187

20727

1346,5

Волинська

129758

443

2379

2

113581

888

13798

1339,4

Дніпропетровська

296820

1353

9375

1

247633

1102

39812

1258,3

Донецька

211469

593

5539

7

181397

781

24533

1306,3

Житомирська

190203

480

3510

6

160368

423

26325

2187,1

Закарпатська

111301

137

2706

6

91814

296

16781

1339,6

Запорізька

211167

564

5819

6

183514

91

21834

1299,7

Івано-Франківська

180662

126

3442

0

149277

1434

27943

2046,6

Київська

222517

484

4979

5

195746

535

21792

1223,0

Кіровоградська

43792

313

1725

3

34608

29

7459

803,6

Луганська

78113

188

2366

2

64082

175

11665

1734,9

Львівська

300961

290

6534

9

234431

918

59996

2393,4

Миколаївська

142639

1099

3501

9

120572

450

18566

1664,1

Одеська

321620

1011

5881

9

241103

676

74636

3144,2

Полтавська

175127

502

4144

3

150615

435

20368

1474,5

Рівненська

169266

251

2515

5

152434

524

14317

1243,6

Сумська

180373

251

3177

2

151396

685

25800

2427,1

Тернопільська

145003

156

2368

2

119330

458

23305

2249,8

Харківська

303522

911

6823

7

255893

984

40806

1540,1

Херсонська

105259

582

2862

2

80795

117

21602

2109,9

Хмельницька

198703

203

3667

4

165220

545

29816

2383,8

Черкаська

160195

636

2923

4

141183

702

16089

1355,6

Чернівецька

149607

184

3277

6

128011

352

18319

2036,0

Чернігівська

124329

368

2719

0

105283

155

16327

1655,5

    Фотофакт