На трассе возле Николаева Volkswagen протаранил «ГАЗель» – один человек погиб

Ночью в понедельник, 21 февраля, возле Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Volkswagen Touareg и «ГАЗели».

Об этом сообщили очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел на трассе Н-24 «Николаев - Благовещенское» недалеко от Матвеевки. По словам очевидцев, кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗелью». В результате аварии погиб водитель последнего, водитель легковушки получил травмы, о его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Судя по опубликованным фото, привлекались также и сотрудники ГСЧС.

Напомним, как на Николаевщине легковой автомобиль врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.