На Николаевщине пассажир упал с мотоцикла и погиб – полиция разыскивает очевидцев

В Вознесенском районе в воскресенье, 20 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В лесополосе вблизи села Мартыновское 34-летний водитель мотоцикла «ТГА 200 – Муравей» вместе с 64-летним отцом собирали ветки деревьев, которые в последствии погрузили в кузов мотоцикла. Чтобы удержать их, 64-летний мужчина сел сверху на дрова. После того, как водитель начал движение, пассажир не удержался и упал с мотоцикла.

В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть».

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

«Просьба ко всем, кто владеет информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия обратиться по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефону (05134) 3-31-51, 066-912-50-27, 102», - отметили в полиции.

Напомним, как на Николаевщине во время буксировки мотоцикла оборвался трос, в результате чего два человека получили серьезные травмы.