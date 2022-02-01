В Николаеве плавкран врезался в опору Варваровского моста во время разводки

В понедельник, 21 февраля, в Николаеве во время буксировки несамоходного плавкрана «ПК23», который через Варваровский мост должен был зайти в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод», врезался в опору моста

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На видео заметно, как во время буксировки плавкран зацепил опору моста. При этом через некоторое время кран смогли оттащить от опоры.

Видео Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

В свою очередь КП «ЭЛУ Автодорог» сообщает, что плавкран не соблюдал дистанцию и зацепился с неразводной частью Варваровского моста.

«После нескольких попыток отцепиться от моста, плавкрану удалось это сделать. Мостовиками изучаются повреждения», - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в акваторию НСЗ должен был зайти плавкрана «ПК23», а также два буксира «Бугский» и «Урал».

Кроме того, во вторник, 22 февраля также состоится разводка мостов.

Напомним, как похожий инцидент произошел в июне 2018 года. Тогда корабль «Святая Ольга» повредил антенну, когда проходил под разведенным Ингульским мостом.