В Первомайске из-за короткого замыкания электросети горела комната в частном доме

В воскресенье, 20 февраля, в Первомайске произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Остапа Вишни.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 09:44. На вызов выезжали два отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части 5-й государственного пожарно-спасательного отряда.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат на втором этаже. Пожар на площади 35 квадратных метров в 09:51 локализовали и в 10:09 ликвидировали. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

От ГСЧС работало восемь человек и две единицы техники. Дополнительно привлекалась аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, как в селе на Николаевщине спасатели потушили пожар крыши летней кухни и спасли от огня дом.