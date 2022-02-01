Буксир ZUID, из-за которого в Николаеве плавкран врезался в опору Варваровского моста, принадлежит компании экс-нардепа Козыря

Буксир ZUID, из-за которого несамоходный плавкран «ПК23» врезался в опору Варваровского моста при заходе в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод», принадлежит компании бывшего народного депутата Бориса Козыря.

Информацию о том, кому принадлежит буксир, изданию «Преступности.НЕТ» подтвердил ряд собеседников.

На видео, которое было опубликовано очевидцами происшествия, отчетливо видно названия буксира, который помогал крану пройти через мост, – ZUID.

Также информация о том, какие плавсредства находились в районе, можно увидеть на сервисе Мarinetraffic, который отслеживает перемещения судов.

По словам собеседников издания, буксир принадлежит компании «Маркони», одним из бенефициаров которой 20 января стал бывший народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Борис Козырь. При этом 100% компании принадлежит АО «Байлот», конечными бенефициарами которой являются Борис Козырь и Сергей Назаренко. Что касается Назаренко, то исходя из информации в СМИ он является сыном многолетнего руководителя Одесского припортового завода.

Как известно, перед местными выборами 2020-го года экс-нардепу от БПП Борису Козырю, благодаря своим тесным отношениям с Юрием Бойко, удалось пролоббировать своих людей в партию ОПЗЖ. В частности, тогда братья Вячеслав и Сергей Карцевы, будучи депутатами от «Нашего края» вместе с рядом других представителей горсовета от Оппозиционного блока создали группу «ОПЗЖ». Напомним, что в руководство «ОПЗЖ» входит нардеп Виктор Медведчук.

Стоит отметить, что и Борис Козырь (в частности агитировал военнослужащих на встрече с замсекретарем СНБО), и Вадим Мериков, и Оксана Янишевская во время последних президентских выборов жестко выступали против Владимира Зеленского и активно агитировали за Петра Порошенко. Например, Оксана Янишевская была одним из инициаторов и исполнителей «биг-бордной кампании» с антиагитацией против Владимира Зеленского.

Напомним, что в 2020-ом году контроль над телеканалом «НИС-ТВ» оформили экс-вице-губернатор Николаевской области Оксана Янишевская и экс-народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Борис Козырь. Ранее канал принадлежал авторскому коллективу «НИС-ТВ».