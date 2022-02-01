В Николаеве из-за аварии с плавкраном временно открыли проезд через судостроительный завод

В Николаеве временно открыли проезд через мост завода 61 коммунара из-за врезавшегося в опору Варваровского моста плавкран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила.

Как известно, 21 февраля в Николаеве во время буксировки несамоходного плавкрана «ПК23», который через Варваровский мост должен был зайти в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод», он врезался в опору моста.

«В связи с продолжительностью прохода не самоходного плавающего крана дополнительно открыт проезд через мост завода 61 коммунара! Спасибо за понимание», – написал он.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким тем временем сообщил, что временно был обесточен Ингульский мост. На месте работали представители «Николаевоблэнерго» и Главного управления ГСЧС в Николаевской области. Он также добавил о возможности альтернативного проезда через территорию Николаевского судостроительного завода.

На данный момент сильно затруднено движение на проспекте Героев Украины по направлению в центр города, по улице Никольской, в микрорайоне Варваровка.