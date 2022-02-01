В Ровно во время сессии горсовета подрались депутаты

В понедельник, 21 февраля, в Ровно во время внеочередного заседания горсовета в сессионном зале произошла драка.

Инцидент произошел около 10:50, сообщает «Суспільне Рівне».

За трибуной был местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль. Он начал выражать претензии к деятельности ВО «Свобода».

К трибуне подошли два депутата от этой политсилы: Юрий Осипчук и Владимир Валявко. Они начали спрашивать, какие претензии имеет Коваль. В это время с конца зала к трибуне подбежал житель Роман Огородник и ударил в лицо Владимира Валявко. После этого к месту инцидента сбежались десятки человек и началась потасовка.

Как сообщает издание, после этого с разбитым носом в зале ходил депутат Олег Осуховский.

В драку вмешались полиция и городской голова Александр Третяк, который призвал собравшихся «не вести себя так, как в Верховной Раде». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Сессию перенесли на 22 февраля.

Сам же мэр горда отметил, что собирался продолжить сессию и решить вопрос по территориальной обороне.

— То, что сегодня определенные политические силы сделали, использовав фактически ситуацию с городской больницей, выведя сюда, сделав такой цирк... Это недопустимо. Моя позиция была – продолжить сессию, решить вопрос по терробороне и снять этот накал. Это публичное место и сюда имеет доступ каждый желающий, но очевидно, что недоработала охрана, которая пустила массово всех людей. Хотя сначала я просил врачей сформировать инициативную группу 5-10 человек. Это не столь блокировка вопроса терробороны, как политическая несуразность местных политиканов, прокомментировал — Третьяк.

Он также отметил, что депутат Олег Осуховский – в больнице, ему накладывают швы.

Напомним, как во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» Бутусов подрался с народным депутатом «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем.