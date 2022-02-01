Столкновение с мостом и двухчасовая задержка: В акваторию НСЗ зашли буксир и несамоходный плавкран

В понедельник, 21 февраля состоялась разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось, 16 февраля с 12:00 до 13:00 была запланирована разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдут два буксира «Бугский» и «Урал», а также несамоходный плавкран «ПК23».

Ингульский мост развели в 12:06, спустя 15 минут началась разводка пешеходного моста.

Однако в связи с тем, что во время разводки плавкран врезался в опору Варваровского моста - вход судна в акваторию был задержан. Планировалось, что судно пройдет под Ингульским мостом около 12 часов, но сделать это удалось только спустя два часа - в 14:00.

Много жителей и гостей города наблюдали за разводкой мостов

В связи с разводкой мостов в центре города образовались большие автомобильные пробки.

Ингульский мост опустили в 14:08, через 6 минут движение по улице Пушкинской было восстановлено.

Напомним, что ранее мосты разводили 10 февраля, из акватории НСЗ после ремонта вышло судно ВМС «Переяслав».