16-летнего подростка из Вознесенского района, который пропал 19 февраля, разыскали в Николаеве

В воскресенье вечером, 20 февраля, николаевские патрульные разыскали несовершеннолетнего парня, который исчез днем ранее.

Об этом сообщает патрульная полиция в Николаевской области.

Как известно, в Вознесенском районе полиция разыскивала Дмитрия Письменного, который ушел из дома 19 февраля и пропал.

Рассказывается, что на спецлинию 102 позвонили граждане, которые сообщили, что якобы видели парня на проспекте Героев Украины, разыскиваемого как пропавшего. По имеющейся информации, молодой человек живет в Вознесенском районе.

Немедленно прибыв по указанному адресу и отработав прилегающие территории, патрульные обнаружили шестнадцатилетнего парня и доставили в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

«Мы благодарим бдительных граждан, которые не остались в стороне и вовремя проинформировали блюстителей порядка», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полиция нашла 16-летнего николаевца, который ушел из дома почти на двое суток.