Вертолет упал в воду возле пляжа Майами-Бич, свидетелями стали сотни человек

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22.02.2022 04:46

В субботу, 19 февраля, вертолет упал в океан рядом с пляжем в Майами-Бич в американском штате Флорида.

Об этом сообщила полиция штата в своем Twitter.

Полиция отмечает, что на борту вертолета находились два человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

На видео, опубликованным полицией, видно, что в момент падения вертолета на пляже и в воде находилось множество людей.

Напомним, что ранее в Австралии в воду упал легкомоторный самолет – погибли четыре человека, в том числе дети.

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