Вертолет упал в воду возле пляжа Майами-Бич, свидетелями стали сотни человек

В субботу, 19 февраля, вертолет упал в океан рядом с пляжем в Майами-Бич в американском штате Флорида.

Об этом сообщила полиция штата в своем Twitter.

Полиция отмечает, что на борту вертолета находились два человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

На видео, опубликованным полицией, видно, что в момент падения вертолета на пляже и в воде находилось множество людей.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition. 1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

Напомним, что ранее в Австралии в воду упал легкомоторный самолет – погибли четыре человека, в том числе дети.