СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 24,4 тысячи новых случаев коронавируса

прочтения: 413
22.02.2022 08:16

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющиеся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи с распространением нового штамма «Омикрон» области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:16 За сутки 21 февраля в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665), сообщили в Минздраве.

56 726 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 15443 человека, вторую дозу - 26027 человек, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную дозу - 14906 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 553 человека; летальных исходов – 287; выздоровело – 33 238 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 758 773 человека; выздоровело – 3 985 601 человек; летальных исходов – 104 932; проведено ПЦР-тестов – 19 430 200.

С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности проведено 31 554 104 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4758773

24440

104932

287

3985601

33238

668240

1754,6

м. Київ

437760

4193

8905

8

362686

2725

66169

2231,7

Вінницька

148850

490

3527

10

125340

1224

19983

1298,2

Волинська

130593

835

2389

10

115643

2062

12561

1219,3

Дніпропетровська

298979

2159

9393

18

248857

1224

40729

1287,3

Донецька

212835

1366

5570

31

183091

1694

24174

1287,2

Житомирська

190743

540

3519

9

163116

2748

24108

2002,9

Закарпатська

111716

415

2714

8

92264

450

16738

1336,2

Запорізька

212560

1393

5834

15

183963

449

22763

1355,0

Івано-Франківська

180826

164

3451

9

150360

1083

27015

1978,6

Київська

223666

1149

4989

10

196988

1242

21689

1217,2

Кіровоградська

44280

488

1733

8

34938

330

7609

819,7

Луганська

78631

518

2376

10

64408

326

11847

1762,0

Львівська

301782

821

6545

11

236967

2536

58270

2324,5

Миколаївська

143894

1255

3508

7

121224

652

19162

1717,6

Одеська

323284

1664

5902

21

242233

1130

75149

3165,8

Полтавська

176617

1490

4160

16

151717

1102

20740

1501,4

Рівненська

169925

659

2522

7

154329

1895

13074

1135,6

Сумська

180935

562

3188

11

152954

1558

24793

2332,3

Тернопільська

145441

438

2373

5

120349

1019

22719

2193,2

Харківська

304110

588

6832

9

256675

782

40603

1532,5

Херсонська

106024

765

2868

6

81444

649

21712

2120,6

Хмельницька

199236

533

3676

9

167534

2314

28026

2240,7

Черкаська

161300

1105

2940

17

142285

1102

16075

1354,4

Чернівецька

149883

276

3282

5

129555

1544

17046

1894,5

Чернігівська

124903

574

2736

17

106681

1398

15486

1570,3

    Фотофакт