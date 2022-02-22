СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 24,4 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющиеся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи с распространением нового штамма «Омикрон» области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:16 За сутки 21 февраля в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665), сообщили в Минздраве.

56 726 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 15443 человека, вторую дозу - 26027 человек, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную дозу - 14906 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 553 человека; летальных исходов – 287; выздоровело – 33 238 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 758 773 человека; выздоровело – 3 985 601 человек; летальных исходов – 104 932; проведено ПЦР-тестов – 19 430 200.

С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности проведено 31 554 104 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: