В Донецкой области на трассе микроавтобус влетел в стоявшую на обочине фуру – погибли водитель и трое пассажиров

Вечером в понедельник, 21 февраля, в Донецкой области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Авария произошла около 20:00 на автотрассе между городом Лиман и поселком Заречное.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Renault совершил наезд на автомобиль МАN, стоявший на обочине с включенным аварийным светом.

Пока известно, что в аварии погибли четыре человека - трое пассажиров и водитель микроавтобуса, еще трое получили травмы. Причины аварии устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация – часть 3 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, как на трассе возле Николаева фура врезалась в колонну военных автомобилей, которые стояли у обочины.