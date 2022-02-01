За сутки на Николаевщине зафиксировали 1255 новых случаев COVID-19 – выздоровело 652 человека

По состоянию на 22 февраля в Николаевской области выявлено 1255 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 22 февраля из всех 143 894 (+1255) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 83641 (+738);

Первомайск – 9274 (+90);

Южноукраинск – 5200 (+77);

Вознесенск – 3236 (+28);

Очаков – 2520 (+3).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 319 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3500 (+35) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3250 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 652, всего – 121224.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3508, в сутки – 7.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 22.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1246 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 78 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 129 больных и 25 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 182 больных и 1 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 120 больных и 10 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 95 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 86 больных;

в заведениях второй волны: