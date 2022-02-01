За сутки на Николаевщине зафиксировали 1255 новых случаев COVID-19 – выздоровело 652 человека

По состоянию на 22 февраля в Николаевской области выявлено 1255 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 22 февраля из всех 143 894 (+1255) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 83641 (+738);
Первомайск – 9274 (+90);
Южноукраинск – 5200 (+77);
Вознесенск – 3236 (+28);
Очаков – 2520 (+3).
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 319 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3500 (+35) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3250 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 652, всего – 121224.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3508, в сутки – 7.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 22.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1246 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 78 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 129 больных и 25 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 182 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 120 больных и 10 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 95 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 86 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 90 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 62 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 40 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 21 больной и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 28 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР - 34 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 45 больных и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 77 больных и 6 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 31 больной;
- городская детская больница №2 Николаева – 46 больных и 13 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 11 больных