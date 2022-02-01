В Николаеве во время пожара в «жилкопе» спасли женщину

В Николаеве утром 22 февраля произошел пожар в квартире на втором этаже жилого дома («жилкопа») на улице Декабристов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям позвонила родственница владелицы квартиры, которая пришла ее навестить и увидела дым. По прибытию на место выяснилось, что горение возникло на кухне, и огонь распространился по квартире. Образовалось плотное задымление. Спасатели провели разведку, в одной из комнат обнаружили 58-летнюю женщину и вынесли её на свежий воздух. Пострадавшую госпитализировали. Пожар потушили на площади 10 кв.м. Его причина устанавливается. От ГСЧС на месте работали 12 спасателей и четыре единицы техники.

Напомним, ранее в Николаеве ночью горела котельная в отеле «Каравелла».