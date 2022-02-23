В Украине за сутки выявили 25 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 427, медработников – 665).

Об этом сообщили в Минздраве.

62 935 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 140 человек; летальных исходов – 297; выздоровели – 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 783 835 человек; выздоровели – 4 023 033 человека; летальных исходов – 105 229; проведено ПЦР-тестов – 19 477 406.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. В общей сложности проведено 31 617 039 прививок.