Мэр Николаева заявил, что горожане с инвалидностью все же смогут посещать плавбассейн «Зоря»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» смогут посещать маломобильные группы населения. Для этого на объекте планируют оборудовать лифт, расширить дверные проемы и установить подъемник.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 февраля.

Ранее депутат городского совета Юрий Степанец сообщил, что после ремонта николаевский бассейн спорткомплекса «Зоря» не смогут посещать люди с инвалидностью из-за отсутствия специального подъемника в нем и узких входных дверей.

— Никто не планировал дискредитировать данную категорию жителей Николаева. Хочется напомнить, что на этом объекте проходит капитальный ремонт, а не реконструкция и не новая строка. На этом объекте предусматривается оборудование лифта. Также там расширят дверные проемы, чтобы было возможность пронести любого человека, который передвигается в коляске, и он смог попасть на территорию самого плавбассейна. В ближайшее время соцзащита возьмет специальный подъемник, с помощью которого можно поднимать, и спускать к воде человека, который имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, — рассказал Сенкевич.

Он отметил, что проблемным в бассейне является борт, при этом, по словам мэра, данный вопрос поднимался во время просмотра и подготовки объекта.

— На сегодняшний день сама структура бассейна сделана таким образом, что вокруг бассейна есть сантиметров 40-50 борт, который невозможно снять, — добавил городской голова.

Как известно, 10 февраля, в николаевском спорткомплексе «Зоря» состоялся тестовый заплыв в отремонтированном бассейне. В свою очередь Сенкевич назвал новые сроки, когда дети смогут приступить к занятиям в бассейне - апрель.

Напомним, 26 марта 2020 года, в Николаевской ОГА подписали документы о передаче спорткомплекса «Зоря» ГП «НПКГ «Зоря» - «Машпроект» в коммунальную собственность города Николаева.

29 сентября 2020 года завод «Зоря»-«Машпроект» выплатил Николаеву ₴5 миллионов компенсации на ремонт одноименного спорткомплекса, хотя ранее горвласть требовала порядка 20 миллионов гривен. В апреле 2020 года мэр заявлял, что запустить бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут осенью 2020 года. Однако, позже сказал, что начать ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» смогут после решения сессии горсовета. В частности, за техобследование бассейна в спорткомплексе «Зоря» для его дальнейшего капремонта УКС Николаева отдаст ₴50 тысяч. Но пока спорткомплекс не работает.

Недавно мэр заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут сделать круглосуточным, а пока власть максимально работает над его ремонтом.

Также сообщалось, что УКС Николаева хочет завершить ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» в этом году – на это есть ₴5 миллионов, которые компенсировал завод.

В конце июня подрядная организация ООО «АС-СІТІБУД» приступила к капитальному ремонту чаши бассейна. Общая стоимость работ составляет 4 миллиона 669 тысяч 744 гривны. Срок выполнения работ - 30 сентября 2021 года.

В частности, на обновление всего спорткомплекса «Зоря» нужно порядка ₴55 миллионов – но бассейн собираются открыть этой осенью. Позже стало известно, что ремонт николаевского спорткомплекса «Зоря» снова затягивается – обещанное Кореневым осенью открытие перенесли на позже.

Также сообщалось, что Николаев получил из госбюджета ₴25 миллионов на ремонт спорткомплекса «Зоря».

Напомним, что УКС Николаева объявил тендер на капитальный ремонт спорткомплекса «Зоря» –работы оценили в ₴94,6 миллиона.

Отметим, ранее мэр Николаева обещал, что ремонт бассейна закончат до конца 2021 года, чтобы не потерять деньги Госбюджета.