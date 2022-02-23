Два дня в течение одной недели в Украине не было ДТП с погибшими – такого не было многие годы

В Украине прошел еще один день без смертей на дрогах.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«Два дня в течение одной недели я открыл статистику и увидел там «0». Два дня за неделю в ДТП не погибали люди. 15 и 22 февраля 2022 года - без жертв на дороге. Делаем все, чтобы таких дней было 365. Скажу откровенно, нулевая смертность на дорогах Украины моя мечта и моя цель. Верю, что так и будет. Ведь для этого мы прилагали и прилагаем максимум усилий. Радуюсь, что наша работа не зря», – написал Билошицкий в соцсети.