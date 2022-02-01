В Николаевской области тягач слетел в кювет и перевернулся на крышу – спасатели помогли достать водителя

23 февраля в 06:19 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-14 «Кропивницкий-Николаев» вблизи села Суворовка Сухоеланецкой ТГ Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации водителя автомобиля Renault Magnum, он не справился с управлением на повороте и слетел в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

По прибытию спасателей выяснилось, что в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу. Водителя заблокировало изуродованными конструктивными элементами кабины. Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение Николаева.

«От ГСЧС на месте работали 4 спасателя и 1 спецавтомобиль. Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранителями», - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС в Николаевской области, Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как на Николаевщине из-за скользкой дороги в кювет слетел Peugeot.