В Одесской области водитель пытался избежать ДТП и случайно утопил автомобиль

Возле Черноморска водитель легкового авто Mitsubishi не справился с управлением и влетел в водоем.

Об этом сообщает «Украинская Служба Информации».

ДТП случилось между селом Малодолинское и поселком Александровка, в нескольких километрах от Черноморска.

Водитель в шоковом состоянии сообщил, что этот маневр был вынужденным – навстречу неожиданно выехал автомобиль. Пострадавшему водителю пришлось резко свернуть с трассы, чтобы избежать столкновения. Вылетев на скорости в водоем, водитель и пассажир выбили ногами стекла и выбрались на берег. Спасатели достали машину из воды с помощью специального крана.

Напомним, ранее житель Черкасской области утопил свой автомобиль, потому что поссорился с женой.