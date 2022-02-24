Островное государство Тонга месяц прожило без интернета, все это время чинили поврежденный кабель

Власти государства Тонга починили единственный подводный интернет-кабель, который 15 января разорвало извержение вулкана в Тихом океане.

Об этом сообщает «Tjournal».

Тонга расположена на 177 островах, население архипелага – чуть более 100 тысяч человек. Острова находятся далеко в океане от других государств. К примеру, в 690 километрах от Фиджи и 1770 километрах от Новой Зеландии.

- Интернет снова работает на основных островах государства, инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства. Я очень рад, что мы снова онлайн, - сказал премьер-министр Сиаоси Совалени.

Председатель Tonga Cables Limited Самиуэла Фонда уточнила, что ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания, чтобы выявить неисправности. Всё работает без перебоев.

7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. Завершили ли инженеры установку станции, неизвестно.

Напомним, что в результате извержения вулкана Тонга пострадала от цунами.