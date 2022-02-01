Информация об укрытии населения Николаева и порядке оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций

Учитывая введение чрезвычайного положения на территории Украины в связи с российской агрессией на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, у украинцев возник спрос на информацию об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы решили опубликовать информацию по этому алгоритму, которая была обнародована на сайте Николаевского городского совета.
Действия населения при укрытии во время чрезвычайных ситуаций
При возникновении на территории города чрезвычайных ситуаций население может укрываться в хранилищах гражданской защиты и подвальных помещениях, приспособленных для укрытия.
Работники предприятий укрываются в хранилищах предприятий по распоряжению руководителя предприятия, неработающее население – после получения сигнала соответствующих служб гражданской защиты района города в хранилищах и подвальных помещениях, закрепленных за ЖКУ.
Справку по действиям при укрытии в хранилищах и подвальных помещениях по месту жительства население получает в консультационных пунктах при ЖКУ района города, работники которых обязаны предоставить населению информацию о:
После сигнала "Внимание всем!" и доведение команды на укрытие населения (приходится с помощью электросирен, гудков предприятий, уличных громкоговорителей, телевидения и радиовещания) необходимо:
При нахождении в хранилище и подвальных помещениях запрещается:
Решение на оставление хранилища укрываемым населением доказывает ответственное лицо после получения сигнала.
Здесь вы можете найти список гражданских хранилищ. А здесь – перечень подвальных помещений, которые возможно использовать для укрытия.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций
и гражданской защиты населения
Николаевского городского совета