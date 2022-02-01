Информация об укрытии населения Николаева и порядке оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций

Учитывая введение чрезвычайного положения на территории Украины в связи с российской агрессией на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, у украинцев возник спрос на информацию об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы решили опубликовать информацию по этому алгоритму, которая была обнародована на сайте Николаевского городского совета.

Действия населения при укрытии во время чрезвычайных ситуаций

При возникновении на территории города чрезвычайных ситуаций население может укрываться в хранилищах гражданской защиты и подвальных помещениях, приспособленных для укрытия.

Работники предприятий укрываются в хранилищах предприятий по распоряжению руководителя предприятия, неработающее население – после получения сигнала соответствующих служб гражданской защиты района города в хранилищах и подвальных помещениях, закрепленных за ЖКУ.

Справку по действиям при укрытии в хранилищах и подвальных помещениях по месту жительства население получает в консультационных пунктах при ЖКУ района города, работники которых обязаны предоставить населению информацию о:

наличие хранилищ и подвальных помещений на территории обслуживания ЖКУ;

закрепление хранилищ и подвальных помещений за домами;

ответственные лица, у которых хранятся ключи;

маршрут движения в указанные хранилища и подвальные помещения во время опасности;

порядок заполнения хранилища и подвальных помещений при возникновении опасности;

правила поведения при укрытии населения в хранилищах и подвальных помещениях.

После сигнала "Внимание всем!" и доведение команды на укрытие населения (приходится с помощью электросирен, гудков предприятий, уличных громкоговорителей, телевидения и радиовещания) необходимо:

Предупредить соседей (коллег по работе).

Взять с собой личные документы, тёплые вещи и продукты питания с водой. При нахождении на предприятии – личные документы и вещи.

В хранилища и подвальные помещения запрещается приносить:

громоздкие вещи;

домашних животных;

сильно пахучие и воспламеняющиеся вещества.

Покидая квартиру – выключите электропитание, перекройте газ и воду.

Окажите помощь детям и пожилым людям во время движения.

При нахождении в хранилище и подвальных помещениях запрещается:

Ходить по помещению без надобности.

Шуметь.

Курить.

Самовольно заходить в служебные помещения.

Пытаться самопроизвольно включать (выключать) агрегаты специального оборудования хранилища.

Открывать герметичную защитную дверь хранилища.

Зажигать открытый огонь.

Решение на оставление хранилища укрываемым населением доказывает ответственное лицо после получения сигнала.

Здесь вы можете найти список гражданских хранилищ. А здесь – перечень подвальных помещений, которые возможно использовать для укрытия.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций

и гражданской защиты населения

Николаевского городского совета