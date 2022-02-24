В Калифорнии медведь ради еды забрался в 30 домов – в итоге он растолстел и не впал в спячку

Жители городка Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии около 30 раз звонили в полицию из-за того, что в их дома забирался медведь.

Об этом сообщает «ВВС».

Черный медведь получил кличку Хэнк, или, как зовут его некоторые, Танк Хэнк. Его вес оценивают в 200 килограммов. Бесчинства Хэнка начались в июле прошлого года – в это время у медведей начинается период обжорства, когда они накапливают калории перед зимней спячкой. Однако с наступлением зимы Хэнк в спячку так и не впал, жалуются в местном департаменте дикой природы. Такое случается, когда у медведей есть доступ к еде круглый год. Хэнк как раз-таки пристрастился к человеческой еде. Именно на объедках Хэнк растолстел до таких размеров.

- Легче отыскать недоеденную пиццу, чем охотиться в лесу, - объясняет его поведение представитель калифорнийского департамента дикой природы Питер Тайра.

Поймать медведя пока не удалось – он просто обходит все ловушки, и власти даже рассматривают возможность его усыпить. Но вот местные жители, чьи дома находятся под медвежьей угрозой, выступают против таких мер. Жители говорят, что Хэнк интересуется только едой и не обращает никакого внимания на людей.

- Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы, - говорит директор местной организации по охране медведей Энн Брайант.

Власти подтверждают, что хоть медведь и нанес много урона частной собственности, никто из людей не пострадал. И жители, и власти хотели бы поместить Хэнка в заповедник, но его пока ни в один не берут – не находится места. Так что Хэнка просто отгоняют при помощи пейнтбольных ружей и сирен. Но он все равно возвращается.

Напомним, ранее николаевский белый медведь Нанук обустроился в новом месте. Теперь он живет в бельгийском зоопарке.