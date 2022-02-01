На Николаевщине за сутки обнаружили 1160 случаев коронавируса

В Николаевской области за минувшие сутки обнаружили 1160 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев заболевания по районам и городам:

- Николаев – 619; - Первомайск – 90; - Южноукраинск – 36; - Вознесенск – 36; - Очаков – 12; - другие районы и ОТГ – 367. За сутки выздоровело 787 больных COVID-19, умерло – 14.

Всего с начала пандемии в Николаевской области обнаружили 146 тысяч 174 случая заболевания COVID-19, умерли 3530 пациентов.

На стационарном лечении находится 1171 человек, больной COVID-19 или с подозрением: