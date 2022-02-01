На Николаевщине за сутки обнаружили 1160 случаев коронавируса

В Николаевской области за минувшие сутки обнаружили 1160 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распространение новых случаев заболевания по районам и городам:
- Николаев – 619;
- Первомайск – 90;
- Южноукраинск – 36;
- Вознесенск – 36;
- Очаков – 12;
- другие районы и ОТГ – 367.
За сутки выздоровело 787 больных COVID-19, умерло – 14.
Всего с начала пандемии в Николаевской области обнаружили 146 тысяч 174 случая заболевания COVID-19, умерли 3530 пациентов.
На стационарном лечении находится 1171 человек, больной COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 72 больных;
- городская больница №3 Николаева – 117 больных и 31 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 168 больных;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 121 больной и 5 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 87 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 74 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 93 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 53 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 39 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 18 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 26 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской и Радсадовской ОТГ – 29 больных и 2 человека с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 3 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 88 больных и 4 человека с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 31 больной;
- городская детская больница №2 Николаева – 29 больных и 9 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 13 больных.