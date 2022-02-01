На Николаевщине за сутки обнаружили 1160 случаев коронавируса

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24.02.2022 14:35

В Николаевской области за минувшие сутки обнаружили 1160 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев заболевания по районам и городам:

- Николаев – 619;

- Первомайск – 90;

- Южноукраинск – 36;

- Вознесенск – 36;

- Очаков – 12;

- другие районы и ОТГ – 367.

За сутки выздоровело 787 больных COVID-19, умерло – 14.

Всего с начала пандемии в Николаевской области обнаружили 146 тысяч 174 случая заболевания COVID-19, умерли 3530 пациентов.

На стационарном лечении находится 1171 человек, больной COVID-19 или с подозрением:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 72 больных;

- городская больница №3 Николаева – 117 больных и 31 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 168 больных;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 121 больной и 5 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 87 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 74 больных;

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 93 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 53 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 39 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 18 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 26 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской и Радсадовской ОТГ – 29 больных и 2 человека с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 3 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 88 больных и 4 человека с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 31 больной;

- городская детская больница №2 Николаева – 29 больных и 9 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 13 больных.

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