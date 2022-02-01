Форумы Киевской области заполонили вражеские агенты, они расспрашивают как добраться до разных частей города

В Совете национальной безопасности и обороны предупреждают, что форумы и мессенджеры Киевской области заполонили вражеские агенты. В ведомстве рассказали, как их распознать и противодействовать.
Об этом сообщает пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения», - написал он.
По информации СНБО, авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь.
У всех авторов есть одинаковая особенность все они - новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.
Как рассказал Данилов, особы, которые расспрашивают информацию, - это вражеские агенты.
«Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги», - призвал он.
Если вы увидели вопрос, которые приведены выше и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:
1. подавайте жалобу админу группы;
2. большими буквами в комментариях пишите, что автор опроса - это враг, который собирает информацию.
Важно!
По данным СНБО, мессенджер WhatsApp технически защищен.
Особой бдительности требует информация, которая публикуется в группах WhatsApp, особенно те, которые созданы в последние 2-3 дня.