В Николаеве местные жители, не дожидаясь полиции, поймали мародера, сняли с него штаны и примотали к столбу

В воскресенье вечером, 27 февраля, в Николаеве местные жители поймали мародера в микрорайоне Казарского.

Об этом сообщается местная жительница Евгения Фоменко и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Инцидент произошел возле магазина 33 квадратных метров. Мужчина хотел воспользоваться отсутствием освещения в городе и ограбить магазин.

Но его заметили местные жители, вызвали полицию, но пока ждали решили не терять время и провели «гражданское задержание» и до приезда полиции сняли с мужчины штаны и примотали его скотчем и пленкой к «позорному» столбу.

Отметим, что мужчина также проживает на Казарского и ранее его таким же образом привязывали в районе дач.

Виталий Ким попросил жителей не баловаться в военное время и вести себя порядочно.