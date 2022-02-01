Домбровская просит николаевцев, оказавшихся в сложной ситуации с детьми, обращаться в ее приемную

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская объявила сбор помощи для детей в Николаеве.

Об этом она сообщила в Телеграмм.

Она просит писать, если знакомые или сам человек оказался в сложной ситуации с маленьким ребенком.

"Мы должны помочь молодым родителям, которые из-за военных действий не имеют возможности обеспечить малышей питанием или средствами ухода", - написала она.

+380737008555 - телефон ее приемной, где ее команда будет координировать усилия и оказывать помощь.