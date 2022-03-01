Враг уже дважды обстрелял очистные сооружения в Галициново – нанесен ущерб оборудованию, из-за чего на очистку уходит больше времени

В среду, 9 марта, утром российские оккупанты во второй раз обстреляли очистные сооружения канализации города, расположенные возле села Галициново. При обстреле был нанесен большой ущерб техническому состоянию технологического оборудования.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

«От обстрелов агрессора из миномета повреждена электрическая система подразделения. Частично выведена из строя система механической очистки сточных вод. Разрушены резервные пескоуловители, задействованные в технологической схеме механической очистки сточной воды от мелкого мусора и песка. Также повреждены бетонные плиты аэротенков коридорного типа и система аэрации аэротенок, где происходит биологическая очистка сточной воды», - говорится в сообщении.

При этом, на предприятии сообщают, что очистные сооружения канализации города Николаева на сегодняшний день принимают сточную воду и поддерживают технологический процесс ее очистки в полном объеме. Однако из-за нанесенных повреждений на очистку уходит больше времени. Просьба к каждому жителю города как можно меньше и бережнее использовать системы канализации.