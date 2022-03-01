Резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации, – глава МИД Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание Чернобыльской АЭС и его объектов в течение 48 часов.

Об этом он написал в Твиттер.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

«Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение», - написал он.

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации.

Он также добавил, что «варварская война РФ грозит всей Европе и Путин должен остановить ее немедленно!»