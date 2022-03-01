В «Укрэнерго» просят врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются

В «Укрэнерго» заявили, что ремонтные бригады ждут согласия, чтобы выехать на ремонт высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС, однако оккупанты не прекращают обстрелы. Также утверждают, что не нуждаются в помощи Белоруссии.

Об этом речь идет на странице «Укрэнерго».

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

«Укрэнерго» не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС», - говорится в сообщении.

При этом на предприятии уточнили, что нуждаются в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт.

«У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрел и дайте допуск нашим ремонтным бригадам! Все сообщения российских и белорусских СМИ о заживлении ЧАЭС со стороны Беларуси – провокация, направленная на обострение ситуации», - сообщили в «Укрэнерго».

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.