«Николаевводоканал» устраняет аварийные ситуации, но иногда работы усложняются наличием вражеских снарядов, попадающими в сети

Работники КП «Николаевводоканал», несмотря на войну, продолжают свою работу, а именно прочищать закупорки канализации и ликвидировать утечки воды.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Каждый из нас, к сожалению, уже потерял покой и уверенность в завтрашнем дне... В эти минуты лишить горожан еще и возможности приготовить еду, помыться или полить цветы - работники КП «Николаевводоканал» никогда не допустят», - говорится в сообщении.

За первые 9 дней ужасного марта специалисты предприятия, кроме текущего обслуживания оборудования и механизмов, еще:

- прочистили более 300 закупорок канализации; - ликвидировали 13 утечек воды.

В последние дни прибавляют еще больше работы и обстрелы оккупантов. Боеприпасы попадают в водопроводную сеть города, как это произошло на улице Маршала Малиновского, переулках Карьерный и Привольный. Сделать ремонт можно только после того, как пиротехнические группы ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области уберут взрывоопасные предметы.

«Однако мы всегда с вами 24/7 как в мирное время, так и во время войны. Так что, держимся и верим в победу», - добавили на предприятии.

Напомним, что враг уже дважды обстрелял очистные сооружения в Галициново – нанесен ущерб оборудованию, из-за чего на очистку уходит больше времени.