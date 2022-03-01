В Николаеве вражеский снаряд повредил водопроводную сеть на улице 2-я Военная – некоторые дома остались без воды

В субботу, 12 марта, в результате обстрелов города, боеприпасом была повреждена водопроводная сеть по улице 2-я Военная, 31. В связи с этим, ряд домов остались без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

Сейчас без водоснабжения остались жители, расположенные:

– от проспекта Центрального до улицы Каразина;

– от улицы 2-я Военная до улицы Степная.

Как только пиротехнической группой ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области будет изъят взрывоопасный предмет, работники предприятия будут проводить ремонтные работы.