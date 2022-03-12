Российские оккупанты, обстреливая Николаев, повредили газопровод – более трех тысяч потребителей города и области остались без газа

В Николаеве в результате обстрела из систем залпового огня ночью 11 марта были повреждены газопроводы в нескольких районах. По состоянию на утро 12 марта в городе без газоснабжения остались 1147 потребителей и 2212 потребителей из области.
Об этом сообщает АО «Николаевгаз»
Специалисты предприятия работают в усиленном режиме 24/7. В настоящее время более 8 бригад специалистов задействованы в восстановлении газоснабжения мирному населению.
По состоянию на 14:00, команда АО «Николаевгаз» обеспечила бесперебойное газоснабжение до 1044 домовладений и 1 КБО.
«Мы не останавливаемся и продолжаем работать над устранением ночного «русского мира». Спасибо работникам ГСЧС в Николаевской области за оперативное реагирование и помощь в ликвидации утечек газа!» – говорится в сообщении.