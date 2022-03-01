Из-за утреннего обстрела в Николаеве без воды могут быть жители Водопоя

В Николаеве после утреннего авиаобстрела есть перебои с электроснабжением на одной из насосных станций. Так что без водоснабжения могут быть жители микрорайона Водопой.

Об этом сообщили на КП «Николаевводоканал».

Как только восстановится электроэнергия, то и не будет проблем с водой.