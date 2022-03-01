С начала войны россии против Украины погибло 33 работника «Укразалізниці», которые задействованы в эвакуации граждан

С начала российского вторжения на территорию Украины поездами удалось эвакуировать более 2 миллионов граждан. При этом, среди железнодорожников также есть потери.

Об этом сообщает «Укразалізниця».

«С начала вооруженной агрессии россии мы потеряли навсегда 33 коллег - из них сегодня первую непосредственно в рейсе», - сообщили в пресс-службе УЗ.

Чтобы провести коллег, компания организовала спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в «Укразалізнице» - это «о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе».