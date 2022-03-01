Оператор ГТС Украины отметил заслугу николаевских специалистов, ликвидировавших чрезвычайную ситуацию на складе одорантов

Оператор газотранспортной системы Украины отметил действия николаевцев, которые ликвидировали пожар на складе одорантов (вещество, которое придает запах бытовому газу).

Об этом сообщается на Facebook-странице Оператора ГТС.

Ранее в результате бомбардировки Николаева на территории линейно-производственного управления взрывом были повреждены административное здание, котельная и другие близлежащие здания. Но самым масштабным по результатам повреждения стал пожар из-за попадания обломков снаряда в склад хранения одоранта на газораспределительной станции.

После пожара концентрация одоранта в воздухе превышала норму химических веществ в 15 раз. Для предотвращения распространения аварии работники Николаевского ПМ ликвидировали опасность. Под обстрелами вместе со специалистами химико-радиологической лаборатории ГСЧС Николаева они предотвратили распространение опасности в Николаевской области. В ликвидации аварии приняли участие: