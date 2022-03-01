«Николаевводоканал» продолжает устранять утечку возле завода «Зоря», из-за которой жители домов от Парковой до Широкой Балки были без воды

Из-за утечки на водоводе вблизи ГП НПКХ «Зоря» – «Машпроект» часть николаевцев остались вчера без водоснабжения. В четверг, 17 марта, специалисты продолжат ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что предприятие работает 24/7 для обеспечения города водоснабжением и водоотводом, даже в условиях опасности.

Вода в кранах безопасна для потребления и лаборатория КП «Николаевводоканал» ежедневно контролирует ее качество.

"Со вчерашнего вечера николаевцы, проживающие по улице Парковой от Богоявленского проспекта до микрорайона Широкая балка, без водоснабжения. Причина – утечка на водоводе вблизи ГП НПКХ «Заря» – «Машпроект». Сегодня в течение дня будут продолжаться ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Если нужна помощь, то диспетчерская служба предприятия круглосуточно с вами на связи по номеру (0512) 30 36 84, 30 36 68 или 30 36 37.