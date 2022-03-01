Из-за перебоев с электричеством не работают три котельные «Николаевоблтеплоэнерго» в Ингульском районе и на Казарского

По состоянию на утро 17 марта у ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" не в работе три котельных в Ингульском районе и микрорайоне Казарского из-за нестабильного электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подача теплоносителя будет восстановлена ​​с появлением электрической энергии.

Отмечается, что специалисты ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ночью запустили около 20 котельных, работа которых была приостановлена ​​из-за переключения линий электропередач АО "Николаевоблэнерго".

Благодаря совместной работе предприятий и возобновлению электроснабжения, подачу теплоносителя удалось ускорить.