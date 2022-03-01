В Польше из-за крупного сбоя в управлении железной дорогой нарушен график движения поездов – подозревают кибератаку

В четверг, 17 марта, более половины диспетчерских пунктов, отвечающих за управление польскими железными дорогами, были выведены из строя. График движения поездов нарушен. Причина сбоя пока не установлена, есть подозрение на кибератаку.

Об этом говорится в сообщении Польской железной дороги.

«В связи с неисправностями контрольно-измерительных устройств, отвечающих за управление железнодорожным движением на сети железных дорог, доводим до вашего сведения, что сегодня возможны длительные задержки в движении поездов, поезда будут направлены другими маршрутами, или будет введено альтернативное автобусное сообщение», - сказано в сообщении.

Также отменен ряд поездов. Авария охватила около 820 км железнодорожных путей. Неисправности отмечены в 19 местных диспетчерских пунктах.

Кибератака пока официально не подтверждается, но представитель польского правительства по кибербезопасности Януш Цешински заявил, что аварией будет заниматься группа критических инцидентов.

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик сообщил, что создан штаб, работающий над устранением последствий. Угроз безопасности для дорожного движения нет. Постепенно движение будет восстановлено.