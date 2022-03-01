На Николаевщине при пожаре в доме один ребенок погиб, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии

В Вознесенском районе в результате пожара погиб один ребенок, а второй попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом утром 18 марта сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Пожар в жилом доме по улице Молодежной в селе Богдановка Прибугской территориальной общины возник из-за короткого замыкания электросети и холодильника.

Местным населением подручными средствами пожар ликвидирован на незначительной площади.

Также люди нашли в помещении мальчика 2021 года рождения без признаков жизни и еще одного ребенка 2018 года рождения. Выживший мальчик с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Подразделения ГСЧС на место не вызывались, полиция устанавливала обстоятельства.