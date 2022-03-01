Николаевец погиб из-за неосторожного курения в квартире

В Николаеве из-за неосторожного курения в квартире погиб мужчина.

Об этом утром 18 марта сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в постели загорелись диван и вещи домашнего обихода в трехкомнатной квартире на проспекте Мира в г. Николаеве. На месте обнаружено тело погибшего владельца квартиры 1945 г.р.», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров дежурным отделением 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Также в Николаеве был еще один пожар в многоэтажке - отделением 5-й ГПСЧ ликвидирован пожар электрощитовой на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.