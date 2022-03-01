Депутат Чайка потребовал от Сенкевича извиниться перед коллективами «Центральный-1» и «Забота»: «Мы работаем в штатном режиме, не прекращая с начала войны»

Депутат Николаевского городского совета Владислав Чайка потребовал от городского головы Александра Сенкевича извинений перед коллективами УК «Центральный-1» и ЖЭКа «Забота» за слова о том, что их сотрудники не выполняют своих рабочие обязанности, связанные с уборкой города.
Об этом Чайка сообщил в своем Telegram-канале.
Как известно, 17 марта во время прямого эфира в социальных сетях мэр Николаева заявил следующее:
— Компании, связанные с одним из городских депутатов Владиславом Чайкой, «Центральный-1» и «Забота». Просим их выйти подмести, прибраться. Не выпускают людей. Говорят, что людей нет, — сказал Сенкевич.
В свою очередь депутат отметил, что компании работают в штатном режиме с начала войны, а все работники выполняют свои прямые обязанности.
— Нахожусь в ЖЭКе, провели совещание. Мне обидно, что мы работаем в штатном режиме, помогаем убирать город, работаем по нашим управляющим компаниям, не прекращая с начала войны. А вчера, 17 марта, Александр Сенкевич заявил, что ЖЭКи «Центральный-1» и «Забота» не работают по графику. Каждое утро проходит планерка, совещание. Все наши работники получают свои задания и выполняют их добросовестно и честно. Хочу сказать Александру Сенкевичу, пусть он извинится перед нашим коллективом за то, что он оклеветал наш коллектив, сказав «поубегали» и не работают. Коллектив ЖЭКа «Центральный-1» и «Забота» работают в штатном режиме. Пусть выйдет из своего кабинета или бомбоубежища, где он там ведет свои эфиры, и просмотрит по районам, кто как работает. Мы выполняем все предписания и задания, которые дает нам администрация, мы работаем с ней плотно по уборке города. Поэтому коллектив ждет извинений, — сказал Чайка, подчеркивая, чтобы Сенкевич проверял информацию, которую передают ему подчиненные.