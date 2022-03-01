Депутат Чайка потребовал от Сенкевича извиниться перед коллективами «Центральный-1» и «Забота»: «Мы работаем в штатном режиме, не прекращая с начала войны»

Депутат Николаевского городского совета Владислав Чайка потребовал от городского головы Александра Сенкевича извинений перед коллективами УК «Центральный-1» и ЖЭКа «Забота» за слова о том, что их сотрудники не выполняют своих рабочие обязанности, связанные с уборкой города.

Об этом Чайка сообщил в своем Telegram-канале.

Как известно, 17 марта во время прямого эфира в социальных сетях мэр Николаева заявил следующее:

— Компании, связанные с одним из городских депутатов Владиславом Чайкой, «Центральный-1» и «Забота». Просим их выйти подмести, прибраться. Не выпускают людей. Говорят, что людей нет, — сказал Сенкевич.

В свою очередь депутат отметил, что компании работают в штатном режиме с начала войны, а все работники выполняют свои прямые обязанности.