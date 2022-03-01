Русский оккупант попросил свою мать обратитьсяк шаману, чтобы его не убили на украинской земле – СБУ перехватила разговор

Российские оккупанты для того, чтобы выжить в войне против Украины обращаются к шаманам и гадалкам, а один из них обмотался георгиевскими лентами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Российские военные уже не верят в свои технику и оружие, чтобы выжить в Украине обращаются к шаманам и гадалкам», — говорится в сообщении ведомства.
В перехваченном Службой безопасности Украины разговоре один из оккупантов под Харьковом звонит своей матери в рф и просит ее о помощи от знакомой гадалке. Россиянин умоляет провести специальный обряд, чтобы его не задели украинские снаряды.
В ответ мать напоминает, чтобы «для защиты» оккупант не забывал класть георгиевскую ленту в карман. Солдат со своей стороны заверил, что обмотался лентами полностью, но без обряда все равно некуда.
«Мы обращаемся к русским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь вон из Украины - так сохраните свою жизнь. Потому что как останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – погребальный», — написали в СБУ.