Русский оккупант попросил свою мать обратитьсяк шаману, чтобы его не убили на украинской земле – СБУ перехватила разговор

Российские оккупанты для того, чтобы выжить в войне против Украины обращаются к шаманам и гадалкам, а один из них обмотался георгиевскими лентами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Российские военные уже не верят в свои технику и оружие, чтобы выжить в Украине обращаются к шаманам и гадалкам», — говорится в сообщении ведомства.

В перехваченном Службой безопасности Украины разговоре один из оккупантов под Харьковом звонит своей матери в рф и просит ее о помощи от знакомой гадалке. Россиянин умоляет провести специальный обряд, чтобы его не задели украинские снаряды.

В ответ мать напоминает, чтобы «для защиты» оккупант не забывал класть георгиевскую ленту в карман. Солдат со своей стороны заверил, что обмотался лентами полностью, но без обряда все равно некуда.