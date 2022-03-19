В Запорожье из-за длительного комендантского часа «Укрзалізниця» ограничит пассажирские перевозки

Из-за введения в Запорожье длительного комендантского часа «Укрзалізниця» вынуждена прекратить пассажирские перевозки из и в город.

Об этом сообщается в Telegram УЗ.

Во время комендантского часа запорожский вокзал будет закрыт, а высадка и посадка пассажиров в городе будут запрещены.

«Пока готовится к отправке последний на сегодня эвакуационный рейс №86 Днепр-Львов/Ковель в 16:05. Поезда возобновят движение по ст. Запорожье после комендантского часа», – добавили в «Укрзалізниці».

Как известно, в Запорожье вводят усиленный комендантский час. Он продлится с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта.