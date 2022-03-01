Шамрай заявила, что коронавирус не отступает – за сутки на Николаевщине выявили 171 новый случай

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай сообщила, что коронавирус никуда исчез и николаевцы продолжают им болеть.

Об этом она сообщила 19 марта.

— К сожалению, коронавирус не очень-то и отступает. За минувшие сутки по области зарегистрирован 171 новый случай, по городу – 102. Из них 28 пациентов находятся на стационарном лечении - это взрослые. В детской городской больнице №2 находятся 10 детей, у 4 из них подтвержден диагноз и 6 - с подозрением, - сообщила Шамрай.

По ее словам, все пациенты получают необходимое лечение, больницы всем обеспечены, есть кислород и все медицинские препараты