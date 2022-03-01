В Николаеве из-за короткого замыкания кондиционера загорелся ресторан

В Николай есть в субботу, 19 марта, пожарные ликвидировали пожар ресторана «Подкова».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре поступила на спецлинию в 10:43. На место были направлены дежурные отделения 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

По прибытию установлено, что горит кровля ресторана. Спасатели ликвидировали пожар в 11:40 на площади 300 квадратных метров, его предварительная причина – короткое замыкание электроприбора (кондиционера) с последующим горением. От ГСЧС на месте работали четыре единицы техники и 16 спасателей.