«Отработали более 650 обращений»: В полиции сообщили, что ситуация с безопасностью на Николаевщине напряженная, но контролируемая

Ситуация безопасности в Николаеве и области напряженная, но контролируемая правоохранителями.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
За прошедшие сутки сотрудники полиции оперативно отработали более 650 обращений граждан, поступивших на спецлинию 102.
Враг ежедневно обстреливает город и населённые пункты области, разрушая объекты инфраструктуры и жилые дома. На местах таких происшествий работают полицейские и спасатели. Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений.
Сейчас одной из главных задач для правоохранителей остается социальная поддержка людей, попавших в затруднительное положение из-за вражеских обстрелов.
«Также обращаем внимание, что с 20 марта на территории Николаевской области комендантский час введен с 20:00 до 6:00. Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие», – напомнили в полиции.