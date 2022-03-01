«Отработали более 650 обращений»: В полиции сообщили, что ситуация с безопасностью на Николаевщине напряженная, но контролируемая

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20.03.2022 11:02

Ситуация безопасности в Николаеве и области напряженная, но контролируемая правоохранителями.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

За прошедшие сутки сотрудники полиции оперативно отработали более 650 обращений граждан, поступивших на спецлинию 102.

Враг ежедневно обстреливает город и населённые пункты области, разрушая объекты инфраструктуры и жилые дома. На местах таких происшествий работают полицейские и спасатели. Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений.

Сейчас одной из главных задач для правоохранителей остается социальная поддержка людей, попавших в затруднительное положение из-за вражеских обстрелов.

«Также обращаем внимание, что с 20 марта на территории Николаевской области комендантский час введен с 20:00 до 6:00. Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие», – напомнили в полиции.

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