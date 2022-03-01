«Отработали более 650 обращений»: В полиции сообщили, что ситуация с безопасностью на Николаевщине напряженная, но контролируемая

Ситуация безопасности в Николаеве и области напряженная, но контролируемая правоохранителями.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

За прошедшие сутки сотрудники полиции оперативно отработали более 650 обращений граждан, поступивших на спецлинию 102.

Враг ежедневно обстреливает город и населённые пункты области, разрушая объекты инфраструктуры и жилые дома. На местах таких происшествий работают полицейские и спасатели. Правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений.

Сейчас одной из главных задач для правоохранителей остается социальная поддержка людей, попавших в затруднительное положение из-за вражеских обстрелов.